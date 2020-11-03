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Haberler Galeri Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Kimi fotoğraf bakan herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflarda sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki kalpleri ne renk görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 21:59
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Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

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Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

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Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Sosyal medya bu testi konuşuyor! Kalpleri mor ve sarı görüyorsanız...

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.