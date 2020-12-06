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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: Yerli Kovid-19 aşısında veriler açıklandı! 15 Aralık'ta başlıyor SON DAKİKA: Yerli Kovid-19 aşısında veriler açıklandı! 15 Aralık'ta başlıyor Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (ERAGEM) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği yerli aşı adayının faz-2 çalışmalarına 15 Aralık'tan sonra başlanması öngörülüyor. İşte yaşana son dakika gelişmesinin detayları... Giriş Tarihi: 06.12.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 21:29
İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, yaptığı açıklamada,
yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının faz-1 kapsamındaki ilk dozunun 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldığını, önemli bir yan etkiye rastlanmayan bu dozdan sonra ikinci dozun da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere uygulandığını söyledi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Faz-1'in değerlendirilmesinin ardından
15 Aralık'tan sonra faz-2'ye başlamayı planladıklarını belirten İnal, şunları kaydetti: "YERLİ AŞILARIMIZ ÇOK GÜVENLİ"
"İlk grupta 44 kişide denedik, aşı çok güvenli çıktı. Halen 2. doz aşılara devam ediyoruz.
Klinik olarak dünya çapında çalışıyoruz. Aşının tüm verilerine baktık, yerli aşımız çok güvenli. O, bizim için çok büyük bir ümit kaynağı oldu.
Dolayısıyla, 'Biz artık faz-2'ye geçebiliriz' diye karar verdik.
Faz-2 aşamasında
yaklaşık 200 gönüllü almayı düşünüyoruz ama bu 250 de olabilir.