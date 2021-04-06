Son dakika | "Yapamazsın" dediler! 5 bin TL harcadı! Şimdi siparişler kapısında dağ oldu

"OLMAZ DİYEN HERKESİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTTIK"

Cebinde kalan son parasıyla atölye kurmaya karar verdiğini ifade eden Ömer Eren, "Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. O zamanlarda çok fazla paramız yoktu. Cebimde 5 bin TL vardı ve o parayla başladık. Rakiplerimiz finans anlamında bizden çok güçlüydü. 'Yapamazsın' diyenler vardı ama çok şükür şu anda rakiplerimizin üstündeyiz. Öncelikle 'Yapamazsın' diyenler arasında ailem vardı. Yakın çevremiz ve dostlarımız bizi düşündüğü için böyle söylüyordu, ama bu işin büyüklüğünün farkında değillerdi. Olmaz diyen herkesin yüzünü kara çıkarttık" şeklinde konuştu.



