Son dakika : Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İl il son rakamlar

Son dakika : Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İl il son rakamlar... Türkiye aşılama çalışmalarına tam hız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan rakamlara göre toplam aşılanan kişi sayısı bugün saat 09.00 itibariyle 6 milyon 616 bin 452 oldu. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 5 milyon 548 bin 198 kişi olurken 1 milyon 068 kişi de ikinci doz korona aşısı oldu.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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