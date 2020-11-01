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Haberler Galeri Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...

Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...

Son dakika haberine göre; Bursa'nın en işlek ana arterlerinden Ankara yolunda seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabası, görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 10:52
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Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...

Bursa'nın en işlek ana arterlerinden Ankara yolunda seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabası, görenleri şaşkına çevirdi. Bir kişinin otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı araç, zaman zaman 60 kilometre hıza kadar ulaştı.

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Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...

Uzaktan kumandalı araba bir ara spin atıp ters döndü. Bu sırada otomobilinden görüntü alan diğer bir kişi o anları kaydetti. Bir vatandaşın düzeltmesi sonrası yoluna devam edip Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak araba bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...

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Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...
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Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...

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