Son dakika: Trafiği birbirine kattı! Görenleri şaşkına çeviren olay...

Uzaktan kumandalı araba bir ara spin atıp ters döndü. Bu sırada otomobilinden görüntü alan diğer bir kişi o anları kaydetti. Bir vatandaşın düzeltmesi sonrası yoluna devam edip Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak araba bir süre sonra gözlerden kayboldu.