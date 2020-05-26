Son dakika: Sosyal yardıma başvurdu! Mal varlığı şaşkına çevirdi

"9-10 TANE OTOMOBİLİ OLAN ARAÇ SAHİPLERİNİN DE BAŞVURDUĞU OLUYOR''

Yıldız, "Gördüğümüz kadarıyla 9-10 tane aracı olan ve en düşük modeli 2016 olan araç sahiplerinin de başvurularını gördük. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Bunların olması hiç hoş değil. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapılır, bu insanlara nasıl bir vicdan eğitimi verilir bunun cevabını vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyorum. Mazlumların onlara edeceği dua ve beddualara bırakıyoruz. Bu gibi durumların olması bizim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Biz bu başvurulara personel, zaman, bilgisayarlar vesaire gibi devletin imkanlarını ayırıyoruz. Maalesef bu şekilde tüketen insanlar yüzünden biraz daha belki zorlanıyoruz ama elimizden geldiğince 7-24 esasında çalışarak insanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bu noktada tabii ki de bu insanların başvuru yapmaması, gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkına girmemesini özellikle istirham ediyoruz" dedi.