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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs Sivas'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi. Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:11
Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki marketin bugün açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı.
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İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.
Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı.
Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı.