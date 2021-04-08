Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs

Sivas'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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