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Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs

Sivas'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:11
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Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki marketin bugün açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı.

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Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs

İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.

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Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs

Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs

Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı.

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Son dakika | Sivas'ta akılalmaz görüntüler! Ne kural tanıdılar ne de virüs

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı.