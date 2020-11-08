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Son dakika | Silivri'de toplu balık ölümleri! Vatandaşlar panik içinde

Silivri'deki Esendoruk Deresi'nin rengi siyaha dönerken, son bir haftada balık ölümleri başladı. Çevre sakinleri daha önce balıkların bol olduğu derede neredeyse hiç balık kalmadığını söyleyerek "Artık dereye 2-3 metre yaklaşmanın bile güvenli olmadığını düşünüyoruz. Toplu balık ölümlerinin nedeni bulunmalı" diyerek, önlem istediler.

Giriş Tarihi: 08.11.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 09:29
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Son dakika | Silivri'de toplu balık ölümleri! Vatandaşlar panik içinde

Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi adeta can çekişiyor. Rengi siyaha dönen derede, son bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

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Son dakika | Silivri'de toplu balık ölümleri! Vatandaşlar panik içinde

Bölgede bulunan birçok sanayi kuruluşunun arasından, Silivri cezaevi yakınından geçen Esendoruk Deresi, koronavirüs salgını nedeniyle bir çoğunda halen oturulan yazlıkların arasından kıvrılarak Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar deredeki olumsuz durum nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.

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Son dakika | Silivri'de toplu balık ölümleri! Vatandaşlar panik içinde

"BİR ANDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI"
Koranavirüs salgını nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle burada kaldığını söyleyen Cem Efe "5 aydır buradayız. Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk. Ancak bir anda suyun rengi değişti.

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Son dakika | Silivri'de toplu balık ölümleri! Vatandaşlar panik içinde

Ardından balık ölümleri başladı. Biz de olanlara anlam veremiyoruz. Tüm derede neredeyse hiç balık kalmadı. Nedeni konusunda bir bilgimiz yok. Dereye karışan bir atık maddenin balıkları öldürdüğünü düşünüyoruz. Araştırılmasını istiyoruz" dedi.

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Son dakika | Silivri'de toplu balık ölümleri! Vatandaşlar panik içinde

"DEREYE 2-3 METRE YAKLAŞMAYA KORKUYORUZ"
Bir başka bölge sakini Samet Günaydın, Şu anda dereye 2-3 metre yaklaşmanın bile tehlikeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Günaydın, "Burası denize karışan ve denizdeki oksijenle hayat bulan bir dere.