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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı Nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru, Bartın'ın Ulus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulundu. Sincapa benzerliğiyle bilinen yediuyur, görüntülenmesi en zor olan canlılar arasında bulunuyor. Yedili gruplar halinde uyuyan bu hayvanların Bartın'a nasıl geldikleri de ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 10:04
Bartın'un Ulus ilçesinde vatandaşlar tarafından yorgun ve bitkin halde bulunan ağaç yediuyuru, görenleri şaşkınlığa boğdu.
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İlçede, vatandaşlar, ormanlık alanda halsiz halde sincaba benzettikleri bir hayvan gördü.
Bir süre hayvanın fare mi sincap mı olduğuna karar veremeyen vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördükleri hayvanı, sağlık kontrolünü yapmak üzere kliniğe götürdü.
Veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere, vatandaşların kendilerine değişik bir hayvan gördükleri ihbarında bulunduklarını ve ekiplerin de harekete geçtiğini söyledi.
Hayvanın, ağaç yediuyuru olduğunu, hareketlerinin yavaş ve ağırlığı nedeniyle kliniğe getirerek gerekli tedaviyi yaptıklarını ifade eden Kandıralı, şöyle konuştu: