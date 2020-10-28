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Haberler Galeri Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

Nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru, Bartın'ın Ulus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulundu. Sincapa benzerliğiyle bilinen yediuyur, görüntülenmesi en zor olan canlılar arasında bulunuyor. Yedili gruplar halinde uyuyan bu hayvanların Bartın'a nasıl geldikleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 10:04
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Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

Bartın'un Ulus ilçesinde vatandaşlar tarafından yorgun ve bitkin halde bulunan ağaç yediuyuru, görenleri şaşkınlığa boğdu.

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Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

İlçede, vatandaşlar, ormanlık alanda halsiz halde sincaba benzettikleri bir hayvan gördü.

Bir süre hayvanın fare mi sincap mı olduğuna karar veremeyen vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

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Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

Ekipler, yaptıkları incelemede, nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördükleri hayvanı, sağlık kontrolünü yapmak üzere kliniğe götürdü.

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Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere, vatandaşların kendilerine değişik bir hayvan gördükleri ihbarında bulunduklarını ve ekiplerin de harekete geçtiğini söyledi.

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Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

Hayvanın, ağaç yediuyuru olduğunu, hareketlerinin yavaş ve ağırlığı nedeniyle kliniğe getirerek gerekli tedaviyi yaptıklarını ifade eden Kandıralı, şöyle konuştu: