Son dakika | Nesli tehlike altındaydı! O ilimizde yakalandı! Türkiye'ye nasıl geldikleri ortaya çıktı

Nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru, Bartın'ın Ulus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulundu. Sincapa benzerliğiyle bilinen yediuyur, görüntülenmesi en zor olan canlılar arasında bulunuyor. Yedili gruplar halinde uyuyan bu hayvanların Bartın'a nasıl geldikleri de ortaya çıktı.