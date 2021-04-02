Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşte kayalıklardan düşen kişi, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı. Vücudunda çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirtilen Sert'i, kurtarmak için zamanla yarıştı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Giriş Tarihi: 02.04.2021 06:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 06:28
Fethiye'nin turistik Mahallesi Göcek'te doğa yürüyüşüne çıkan Taner Sert (41) sarp kayalılarda yürüyüş yaparken bir anda dengesini kaybedince düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayalık alana düşen Sert, hareket edemeyince cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ilk gelen sağlık ekipleri havanın soğuması üzerine yaralıyı battaniyeyle sarıp, kurtarılmayı bekleyen şahsın yanına da ateş yaktı.
Bölgeye ulaşan JAK, AKUT ve İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonunda sedyeye sabitlenen yaralı şahıs Taner Sert, sarp ve kayalık alandan ambulansa taşındı.