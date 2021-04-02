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Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşte kayalıklardan düşen kişi, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı. Vücudunda çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirtilen Sert'i, kurtarmak için zamanla yarıştı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 06:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 06:28
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Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı

Fethiye'nin turistik Mahallesi Göcek'te doğa yürüyüşüne çıkan Taner Sert (41) sarp kayalılarda yürüyüş yaparken bir anda dengesini kaybedince düştü.

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Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı

Kayalık alana düşen Sert, hareket edemeyince cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı

Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ile itfaiye ekibi sevk edildi.

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Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı

Olay yerine ilk gelen sağlık ekipleri havanın soğuması üzerine yaralıyı battaniyeyle sarıp, kurtarılmayı bekleyen şahsın yanına da ateş yaktı.

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Son dakika | Muğla'da hareketli anlar! Kayalıklardan düştü! Ekipler 4 saatte kurtardı

Bölgeye ulaşan JAK, AKUT ve İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonunda sedyeye sabitlenen yaralı şahıs Taner Sert, sarp ve kayalık alandan ambulansa taşındı.