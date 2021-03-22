Son dakika | Koronavirüs tedbirleri grip vakalarının önüne geçti: "Bu yıl neredeyse hiç görmedik"

"Koronavirüs önlemlerine paralel olarak bu yıl gribi neredeyse hiç görmedik. Gripte de bulaş, kişiden kişiye damlacık yoluyla, temas yoluyla oluyor. Şu an koronavirüs önlemleri içerisinde yer alan maske, el hijyeni, mesafe önlemleri grip vakalarının azalmasında da çok etkili oldu. Hasta olanın dışarı çıkmaması, iş yerine gitmemesi, diğer insanlardan uzak durması, hijyen kurallarına daha çok dikkat etmesi grip vakalarının azalmasında en büyük etkenler oldu."