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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Koronavirüs tedbirleri grip vakalarının önüne geçti: "Bu yıl neredeyse hiç görmedik" Son dakika | Koronavirüs tedbirleri grip vakalarının önüne geçti: "Bu yıl neredeyse hiç görmedik"
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarına göre, her yıl 250 bin ila 500 bin kişinin grip ve gribin tetiklediği hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Koronavirüs önlemlerine paralel olarak bu yıl grip vakası neredeyse hiç görmedik" dedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:47
Dünyayı etkisi altına alan ve bir yılı aşkın süre içerisinde 2 milyon 700 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüse karşı alınan önlemler neticesinde bu yıl grip nedeniyle ölüm vakalarının yaşanmadığı belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs ile belirtileri oldukça benzer seyreden grip virüsünün de ciddiye alınması gerektiğini bildiren ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre her yıl 250 bin ila 500 bin kişinin grip ve gribin tetiklediği hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Doç. Dr. Kömür, pandemi önlemlerine paralel olarak bu yıl grip nedeniyle polikliniklere başvuran vakalara neredeyse hiç rastlamadıklarını kaydetti.
GRİP VAKALARINI AZALTAN NEDENLER
Riskli gruplarda dünyada her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan grip vakalarına pandemi tedbirleriyle birlikte bu yıl neredeyse hiç rastlamadıklarını dile getiren Doç. Dr. Kömür, bunun nedenini şöyle açıkladı:
"Koronavirüs önlemlerine paralel olarak bu yıl gribi neredeyse hiç görmedik. Gripte de bulaş, kişiden kişiye damlacık yoluyla, temas yoluyla oluyor. Şu an koronavirüs önlemleri içerisinde yer alan maske, el hijyeni, mesafe önlemleri grip vakalarının azalmasında da çok etkili oldu. Hasta olanın dışarı çıkmaması, iş yerine gitmemesi, diğer insanlardan uzak durması, hijyen kurallarına daha çok dikkat etmesi grip vakalarının azalmasında en büyük etkenler oldu."