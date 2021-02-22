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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İtalya'da gördüğü sistemi Niğde'ye kurdu! Devlet desteğiyle dünyaya ihraç ediyor Son dakika: İtalya'da gördüğü sistemi Niğde'ye kurdu! Devlet desteğiyle dünyaya ihraç ediyor Niğde'de yaşayan Burak Akbulut, erasmusla gittiği İtalya'da kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeye ilgiyi fark etti. Döndüğünde ise Niğde'de fabrika kurdu. Kuruttuğu 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini yurt içi ve dışına gönderiyor. Giriş Tarihi: 22.02.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 13:55 Niğde'de yaşayan 25 yaşındaki Burak Akbulut, 1,5 milyon lirası hibe olmak üzere yaklaşık 7,5 milyon liraya kurduğu tesiste kuruttuğu 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini yurt içi ve dışına gönderiyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden mezun olan Akbulut, okuduğu dönemde Erasmus programıyla gittiği İtalya'da, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeye ilgi olduğunu görerek, Türkiye'de bu alanda çalışmayı planladı. Mezun olduktan sonra hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığına başvuran Akbulut, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meyve ve sebze kurutma tesisini yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirdi. Atılım Bor Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akbulut, AA muhabirine, İtalya'da yaklaşık 7 ay eğitim aldığını ve orada kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler üzerine araştırmalar yaptığını söyledi. Bu alanda ciddi bir pazarın olduğunu anlatan Akbulut, şunları kaydetti: