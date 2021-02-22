Son dakika: İtalya'da gördüğü sistemi Niğde'ye kurdu! Devlet desteğiyle dünyaya ihraç ediyor

Niğde'de yaşayan Burak Akbulut, erasmusla gittiği İtalya'da kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeye ilgiyi fark etti. Döndüğünde ise Niğde'de fabrika kurdu. Kuruttuğu 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini yurt içi ve dışına gönderiyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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