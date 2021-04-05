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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi!

Son dakika | İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde arttırdı. Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.

Giriş Tarihi: 05.04.2021 06:22
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Son dakika | İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 10
Son dakika | İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

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  • 10
Son dakika | İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi!

Kent genelinde gecenin ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış, şiddetini ilerleyen saatlerde arttırdı.

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  • 10
Son dakika | İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi!

Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.

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  • 10
Son dakika | İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi!