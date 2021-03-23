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Son dakika | İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

Son dakika haberi... Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a geldi. Yağmurlu havaya yakalanan yüzlerce leylek, İstanbul'un bir çok noktasında mola verdi.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 14:53
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Son dakika | İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.

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Son dakika | İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.

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Son dakika | İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

Çok sayıda leylek de Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında mola verdi. TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı.

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Son dakika | İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

Leylek sürüsünün mola verdiği yerden yeniden göç etmeye başladığı anlar havadan görüntülendi.

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Son dakika | İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar

Her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde yer alan İstanbul'un çeşitli noktalarında leylek sürülerine rastlamak mümkün.