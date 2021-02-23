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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Hassas seviyeye ulaştı Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Hassas seviyeye ulaştı İstanbullular bugün puslu bir sabaha uyandı. Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de 'hassas' seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım" dedi. Giriş Tarihi: 23.02.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 16:00 İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren pek çok noktada pus vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında turuncu yani "hassas" seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü. GALERİ DEVAM EDİYOR KİRLETİCİLER BASINÇ NEDENİYLE YÜKSELEMİYOR YERE YAKIN SEVİYEDE KALIYOR
İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker.
Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler. Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor" dedi. SULTANGAZİ, AKSARAY, ESENLER, BAĞCILAR BÖLGELERİNDE KİRLİLİK HASSAS SEVİYEDE Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti: