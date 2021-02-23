Son dakika: İstanbul'da korkutan görüntü! Hassas seviyeye ulaştı

KİRLETİCİLER BASINÇ NEDENİYLE YÜKSELEMİYOR YERE YAKIN SEVİYEDE KALIYOR

İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker.