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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle yunus balıklarının görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı. Sevimli yunuslar, turistlerin ilgi odağı oldu. Giriş Tarihi: 03.01.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 17:29
Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı'nın birçok noktadasın da yunus balıkları görülmeye başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunus sürüsü, adeta boğazın tadını çıkardı.
Yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan görüntülendi.
Yunus balıklarının görüntüsü belgesellik görüntüler oluşturdu.
Yunus balıkları aynı zamanda, turistlerin de ilgi odağı oldu.
Turistler boğazın serin sularına defalarca dalıp çıkan yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi.