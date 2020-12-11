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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Esenyurt'ta 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Polis gelince ikinci kattan atladılar düz duvara tırmandılar Son dakika | Esenyurt'ta 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Polis gelince ikinci kattan atladılar düz duvara tırmandılar Son dakika | Esenyurt'ta 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Polis gelince ikinci kattan atladılar düz duvara tırmandılar! Koronavirüs tedbirleri kapsamında devletin aldığı önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşların akılalmaz halleri, görenleri çileden çıkarıyor. Bir iş merkezinin ikinci katında, kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Polisin baskını sırasında bazı vatandaşlar ceza yememek için akıl dışı yöntemlere başvurdular. İşte saniye saniye o anlar... Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 12:54
Akılalmaz olayın adresi İstanbul Esenyurt. Koronavirüs tehlikesini zerre umursamayan bir grup vatandaş, iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti gösteren mekanda toplanarak 'okey' oynamaya başladı. İhbarı alan polis mekana baskın verince olanlar oldu. İşte saniye saniye o anlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR PENCEREDEN ATLAYIP DÜZ DUVARI TIRMANDILAR Baskın anında ise akıllara durgunluk veren görüntüler kayıt edildi. Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadılar.
Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşların canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencerelerden atlayıp kaçmaya çalıştıklarını gördü.
Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı. 2'nci kattaki iş yerinin penceresinden atlayan şahıslar, daha sonra düz duvara tırmanıp ortadan kayboldular.
İçeride bulunan şahısların ise maske bile takmadan oyun oynadıkları görüldü. Pencereden kaçamayan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.