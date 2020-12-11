Son dakika | Esenyurt'ta 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Polis gelince ikinci kattan atladılar düz duvara tırmandılar

Son dakika | Esenyurt'ta 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Polis gelince ikinci kattan atladılar düz duvara tırmandılar! Koronavirüs tedbirleri kapsamında devletin aldığı önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşların akılalmaz halleri, görenleri çileden çıkarıyor. Bir iş merkezinin ikinci katında, kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Polisin baskını sırasında bazı vatandaşlar ceza yememek için akıl dışı yöntemlere başvurdular. İşte saniye saniye o anlar...

İHA Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 12:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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