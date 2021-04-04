Referanduma giderek Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi olmak istediklerini belirten Köy Muhtarı Vahap Aslan, "Bugün referanduma gittik ve Allah nasip ederse burayı Elazığ'ın 40'ıncı mahallesi yapacağız.

Köyümüz Elazığ'a en yakın olan köy ama en geri kalmış köy. Nasip olursa da mahalle olsun kanalizasyon ve doğalgaz gibi hizmetleri belediyeden alabileceğiz. Bu referandum da valilik ve gerekli mercilerden izin alınarak yapılıyor" dedi.

