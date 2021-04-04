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04 Nisan 2021, Pazar
Haberler Galeri Son dakika! Elazığ'da referandum heyecanı... Yüzlerce kişi sandık başına gitti
Son dakika! Elazığ'da referandum heyecanı... Yüzlerce kişi sandık başına gitti
Son dakika haberleri... Elazığ'da referandum heyecanı yaşandı. Yüzlerce seçmen sandık başına gitti. Elazığ'a 4 kilometre uzaklıktaki 790 seçmeni olan bir köy, mahalle olmak için referanduma gitti.
Giriş Tarihi: 04.04.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:23