HaberlerGaleriSon dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı
Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı
Şırnak'ta mikro krediden aldığı bin lira ile önce dikiş makinesi alan ardından da işlerini büyütüp terzi ve kıyafet dükkanı açan 5 çocuk annesi Gülistan Barınç, 1 yılda elde ettiği başarıyla ev kadınlarına örnek oldu. Sıfır maliyetle işe girişen Barınç, 3 kadına istihdam sağlamakla birlikte eşini de yanına yardımcı olarak aldı.
Giriş Tarihi: 04.05.2021 10:50Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:50