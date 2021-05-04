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Haberler Galeri Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı

Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı

Şırnak'ta mikro krediden aldığı bin lira ile önce dikiş makinesi alan ardından da işlerini büyütüp terzi ve kıyafet dükkanı açan 5 çocuk annesi Gülistan Barınç, 1 yılda elde ettiği başarıyla ev kadınlarına örnek oldu. Sıfır maliyetle işe girişen Barınç, 3 kadına istihdam sağlamakla birlikte eşini de yanına yardımcı olarak aldı.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:50
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Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı

Şırnak'ta evli ve 5 çocuk annesi Gülistan Barınç, Mikro Kredi Şırnak Şubesinden aldığı bin liralık kredi ile kendi işini kurdu. Aldığı kredi ile önce dikiş makinesi alan Barınç, daha sonra işlerini büyüterek terzi ve yöresel kıyafet dükkanı açtı.

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Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı

Barınç, 3 kadına istihdam sağlayıp eşini de yanına yardımcı olarak aldı. Mikro Kredi İç Denetim Müdürü Erhan Budak, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Ay, Mikrokredi Şırnak Şube sorumlusu Belçin Birlik, Gülistan Barınç'ıın başarısını görmek için kendisini iş yerinde ziyaret etti. Budak, Ay ve Birlik, başarısından dolayı Barınç'ı tebrik ederek yanında oldukları mesajını verdi.

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Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı

"MİKRO KREDİ İLE BU İŞE BAŞLADIM"
Mikro kredinin hayatını değiştirdiğini belirten Barınç, "İlk başta evde dikişleri elle yapıyordum. Sonra arkadaşlardan böyle bir desteğin olduğunu duydum. Bende mikro krediye başvurdum. İlk kredimle dikiş makinesini aldım. İki ile üç günde bitirmem gereken işleri aldığım makine sayesinde artık bir günde bitiriyordum. Yavaş yavaş işlerimi büyüttüm ve ikinci krediye başvurdum. Ve böylelikle ikinci iş yerini de açtım ve eşimi de yanıma aldım.

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Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı

Allah razı olsun mikro kredi sayesinde bir ekmek yiyoruz. İşlere başladığımda yetiştiremediğim için eşimi de yanıma aldım. Şu an 3 kadın arkadaşı da istihdam ediyorum. İlk başladığımda çocuğum 2 aylıktı.

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Son dakika | Devletten aldığı bin lira destek ile herkese örnek oldu! Eşini de yanına yardımcı olarak aldı

Eleştiri aldım, bir yandan çocuk, bir yandan ev ve dükkan yapamasın dediler. Bende başaracağımı söyledim. Bir ayağım makinede bir ayağım ise beşikteydi. Ben bu işe böyle başladım. Çok şükür şu an evim de arabam da var. Mikro kredi sayesinde açtığım iş yerinde siparişlerimiz dışardan da geliyor" dedi.