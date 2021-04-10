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Haberler Galeri Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil

Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil

İstanbul Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir otelin restoranında parti yapan kişilere baskın yapıldı. Baskında, 100 kişiye sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uymadıkları için para cezası kesilirken, otele de cezai işlem uygulandı. Antalya'da ise 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi. Davetlilerin çoğunun maske takmayıp, pistte müzik eşliğinde oynadığı eğlencede, pasta kesilirken de sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:10
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Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil
Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan otelin altıncı katındaki restoranda eğlenmek isteyen 100 kişi parti düzenledi.
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Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil
Partiye katılan bazı kişiler eğlence görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Polisin adresi tespit etmesi üzerine harekete geçildi.
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Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil
Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak düzenlenen partiye, polis ekipleri baskın yaptı.
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Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil
Polisin içeriye girmesiyle birlikte müzik yayını kesilirken, eğlenceye katılanların kimlikleri polis tarafından tek tek incelendi.
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Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil
Otel müşterisi oldukları, sosyal mesafe ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle partiye katılan 100 kişiye, para cezası kesildi.