Son dakika | 'Bu kadarına da pes artık' diyeceksiniz! Skandal görüntüler! Hiçbir şey umurlarında değil

İstanbul Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir otelin restoranında parti yapan kişilere baskın yapıldı. Baskında, 100 kişiye sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uymadıkları için para cezası kesilirken, otele de cezai işlem uygulandı. Antalya'da ise 5 yıldızlı otelde, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yemekli gala gecesi düzenlendi. Davetlilerin çoğunun maske takmayıp, pistte müzik eşliğinde oynadığı eğlencede, pasta kesilirken de sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

DHA Giriş Tarihi: 10.04.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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