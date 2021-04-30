HaberlerGaleriSon dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu
Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu
Tokat'ta 2 gün önce yayladaki evlerinin önünde oynarken kaybolan ve 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıkta tarlada bulunan Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan Süleyman (2), bugün taburcu edilecek. Anne Sema Yıldırım, ''İlk geldiğinde biraz vahşi gibiydi, korkmuştu. Bayağı bir acıkmıştı. Dünden beri bayağı bir karnını doyurdum" dedi.
Giriş Tarihi: 30.04.2021 13:46Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 13:46