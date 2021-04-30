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Haberler Galeri Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Tokat'ta 2 gün önce yayladaki evlerinin önünde oynarken kaybolan ve 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıkta tarlada bulunan Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan Süleyman (2), bugün taburcu edilecek. Anne Sema Yıldırım, ''İlk geldiğinde biraz vahşi gibiydi, korkmuştu. Bayağı bir acıkmıştı. Dünden beri bayağı bir karnını doyurdum" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 13:46
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Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, önceki gün, anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu.

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Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı; ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

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Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve dron ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti.

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Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Küçük Süleyman, arama çalışmalarının 22 saati geride kalırken, Çat beldesinde yaşayan Abdulhamit-Zeynep Gümüş çifti tarafından tarlada bulundu. Gümüş çifti ailesine haber verdiği çocuğu beldeye götürdü.

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Son dakika | Bir şehir onu arıyordu! Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Süleyman, sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye götürüldü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müşahede altına alınan ve sağlık durumu iyiye giden Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Küçük Süleyman ile oyunlar oynayan jandarma ekipleri, çeşitli hediyeler verdi.