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Haberler Galeri Son dakika | Ayasofya'nın bir parçası daha bulundu | Tesadüfen hurdacıdan almıştı! Tarihe ışık tutacak

Son dakika | Ayasofya'nın bir parçası daha bulundu | Tesadüfen hurdacıdan almıştı! Tarihe ışık tutacak

Bursa'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. İznik ilçesinde yaşayan bir antikacı, hurdacıdan aldığı çanın bakımını yapınca şoke bir gerçekle karşılaştı. Eski ve paslanmış çan temizlendikten sonra, tarihinin yüzyıllar öncesine ait olduğu anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:41
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Son dakika | Ayasofya'nın bir parçası daha bulundu | Tesadüfen hurdacıdan almıştı! Tarihe ışık tutacak

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan'a getirdi. Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerindeki desenleri araştırınca şaşkınlık yaşadı.

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Son dakika | Ayasofya'nın bir parçası daha bulundu | Tesadüfen hurdacıdan almıştı! Tarihe ışık tutacak

Çanın üzerinde 'Hagia Ayasofya' yazısını gören Turan, çanın 2 bin yıl önce Ayasofya Kİlisesi'ne ait olduğu ihtimali üzerinde durdu. Turan, durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Üzerindeki resmin 'Nikaia' olduğu tahmin edilen çan, incelenmek üzere ekiplerce antikacıdan alındı.

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Son dakika | Ayasofya'nın bir parçası daha bulundu | Tesadüfen hurdacıdan almıştı! Tarihe ışık tutacak

Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, eşi Nikaia'nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.

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Son dakika | Ayasofya'nın bir parçası daha bulundu | Tesadüfen hurdacıdan almıştı! Tarihe ışık tutacak

'MÜZEYE TESLİM ETMEYİ UYGUN BULDUM'
Eseri bir hurdacının kendisine verdiğini ifade eden antikacı Hakan Turan, kararmış şekilde olan çanı zımpara ile temizlediğinde şok yaşadığını söyledi. Turan, "İznik'te antika işi ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz günlerde hurdacıdan malzemeler geldi. İçlerinden bu çan dikkatimi çekti.

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Son dakika | Ayasofya'nın bir parçası daha bulundu | Tesadüfen hurdacıdan almıştı! Tarihe ışık tutacak

Küçük bir ince temizlikten sonra üzerindeki yazıları fark ettim. Üzerinde Hagia Ayasofya ve bununla birlikte tarihler haç işareti vardı. Hatta Nikaia'nın resmi mevcut. Bu eserin müzeye gitmesi gerektiğini düşündüm. Tarihi eserlerin korunmasında oldukça hassas olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden müzeye teslim ettim" dedi.

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