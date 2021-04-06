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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Arnavutköy'de korku dolu anlar! İki kadın kol kola yürürken hayatlarının şokunu yaşadı! Az kalsın... Son dakika | Arnavutköy'de korku dolu anlar! İki kadın kol kola yürürken hayatlarının şokunu yaşadı! Az kalsın... Arnavutköy'de, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçtikleri sırada taksinin çarptığı iki kadın yaralandı. O sırada bölgeden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları kadınları hastaneye kaldırdı. Taksinin kadınlara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 13:02
Kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin E.'nin kullandığı 34 TCV 28 plakalı taksi, kol kola yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Seray Polat ve Derya Ilgaz'a çarptı.
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Taksi sürücüsü kaza sonrası aracından inerek kadınlara yardım etti. O sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri, çevredekilerin uyarısıyla durup, yardıma koştu.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.