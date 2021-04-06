Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

