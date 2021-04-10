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Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış
Son dakika | Ankara'da inşaat çalışması yapılan mahallede kazılan temelin üst kısımda bulunan Açelya Apartmanı'nı istinat duvarının bir kısmının yıkıldı. Temelinde boşluk oluşmasıyla bina çökme riskiyle burun buruna gelirken Açelya Apartmanı sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediye'sini uyardığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:25
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