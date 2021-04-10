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Haberler Galeri Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış

Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış

Son dakika | Ankara'da inşaat çalışması yapılan mahallede kazılan temelin üst kısımda bulunan Açelya Apartmanı'nı istinat duvarının bir kısmının yıkıldı. Temelinde boşluk oluşmasıyla bina çökme riskiyle burun buruna gelirken Açelya Apartmanı sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediye'sini uyardığı ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:25
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Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış

SABAH'ın ulaştığı o belgede yaşanacak risklerin belirtildiği, bütün uyarılara rağmen çalışmaların engellenmediği öğrenildi. Açelya apartmanı kontrollü şekilde yıkılırken, bölgedeki 21 bina çökme riskine karşı boşaltı.

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Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış
Çankaya'nın İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta iki gün önce başlanan inşaat çalışmaları sırasında sokağın üst kısmındaki Altay Sokak'taki 8 katlı Açelya Apartmanın istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelen bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Gece, Açelya apartmanı ile birlikte 21 bina boşaltıldı.
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Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış

CHP'Lİ BELEDİYEYİ 3 AY ÖNCE UYARMIŞLAR

Açelya Apartmanı sakinleri yaklaşık 3 ay önce apartmanın ön cephesinde bulunan 2 katlı binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını öğrendi. Yaklaşan tehlikenin farkına varan bina sakinleri yapılacak olan 3 bina ile birlikte CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğüne dilekçe yazdı. Bütün uyarılara rağmen önlem alınmadan çalışmalara devam ettiği ortaya çıktı.

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Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış

Çankaya Belediyesi'ne gönderilen dilekçeye ise SABAH ulaştı. 4 bina sakinleri "İleri Mahallesi Altay Sokak No:64 adresi 8139/20 ada-parsel nolu bina sakinleri olarak kot farkıyla binamızın ön cephesinde bulunan Mektep Sokak No:50 adresli, 8139/12 ada-parsel nolu arsa da inşaatı başlanacak olan yapının, binamızın temelinde ya da binamız için tehlike oluşturabilecek muhtelif risk unsurlarına karşı, inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılması gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, standartlara uygun ve en önemlisi de binamız ve çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşmayacak, can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlaması, devamı ve denetlenmesi hususlarını bilgilerinize arz ederiz" yazılı dilekçeyi Çankaya Belediyesi'ne gönderdi.

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Son dakika | Ankara'da göz göre göre gelen facia! CHP'li belediye halkın canını böyle tehlikeye atmış