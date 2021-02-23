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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 28 yıl önce PKK'nın Bingöl'deki katliamından sağ kurtulan gazi o anları böyle anlattı Son dakika: 28 yıl önce PKK'nın Bingöl'deki katliamından sağ kurtulan gazi o anları böyle anlattı Son dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da rehin tutulan 13 vatandaşımızı şehit etmesi, yürekleri bir kez daha yaktı. Hain örgüt, genç, yaşlı, kadın, çocuk, bebek ve silahsız demeden halkın canına kastetti. Gara şehitleri 28 yıl önce Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından 33 askerin katledildiği olayı bir kez daha akıllara getirdi. Hain örgütün kanlı saldırısından yaralı olarak kurtulan Trabzonlu gazi Osman Partal, önemli açıklamalarda bulundu. Gara'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerlerin ailelerine sabır dileyen gazi Partal şunları söyledi: "Kardeşlerimin orada yaşadıklarını biz de 28 yıl önce yaşadık. Onlarla aynı kaderi paylaştık. 33 arkadaşım gözümün önünde şehit edildi" dedi Giriş Tarihi: 23.02.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 13:30 Bundan 28 yıl önce Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından 33 askerin katledildiği olayda yaralı olarak kurtulan Trabzonlu gazi Osman Partal, SABAH'A konuştu. Gara'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerlerin ailelerine sabır dileyen gazi Partal "33 arkadaşım gözümün önünde şehit edildi. PKK, şehitlerimizin kanında boğulacak. Şehit kardeşlerimin ailelerine sabır diliyorum" dedi ve o an yaşadıklarını anlattı. GALERİ DEVAM EDİYOR 93'DE 33 ASKERİMİZİ KURŞUNA DİZDİLER! O DA İÇLERİNDEYDİ
PKK'lı teröristler Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit etti. O saldırıdan yaralı kurtulan 3 askerden biri olan Trabzonlu gazi Osman Partal, SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saldırıda dizinden vurulan ve çenesi kırılan gazi Osman Partal, Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy mahallesinde yaşıyor. Gazi Partal, o gün yaşananları şöyle anlattı:
"ACEMİ BİRLİĞİNDEN USTA BİRLİĞİNE GİDİYORDUK"
"Acemi birliğini bitirip, usta birliğine giderken, Malatya'da toplanma birliğinde toplandık.2 midibüs asker ile birlikte yola çıkmıştık. Bingöl'e doğru giderken gece saatlerinde bir grup PKK terörist grubunca yolumuz kesildi.Oradan bizi aldılar ve bir köye götürüldüler. Sonra arkadaşlarımızla bizleri ayrı ayrı grup halinde ayırdılar. Benim de olduğum grubu katletmek için dağa götürdüler. Orada bize işkence yaptılar.Ayaklarımıza çiviler çaktılar,benim çeneme tüfeğin dipçiğiyle vurdular ve çenem kırıldı.
HER AN "VATAN" DEDİK; KOL KOLA DİZİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Her ne olursa olsun bizim dilimizde hep 'vatan' vardı. Vatan sağolsun dedik ve şahadet şerbetini içmek için bekledik. O sırada kol kola bizleri sıraya dizdiler ve ateş etmeye başladılar. Bize ateş eden terör gurubu 50-60 kişilik bir gruptu. Arkadaşlarımız şehit oldu, ben yaralı olarak kurtuldum. Dizimden yaralandım.
YERDE YARALI HALDE YATTIM KALKTIĞIMDA YARALI ARKADAŞLARIM VARDI AMA...
PKK'lı teröristler bizleri aldığında 'yaralı kimse kalmasın,kafalarına sıkın' diye bağırıyorlardı.O yüzden 2 kere ayrı ayrı ateş ettiler. Yerde bir süre yaralı halde yattım. Sonra aşağıya doğru sürünerek indim ve ölmeyi bekledim. Daha sonra PKK'lı gruplar gidince, yaralı halimle diğer yaralı arkadaşlarım için yardım istemeye çıktım. Bir süre sonra karakolu buldum, askerlerle geri döndüğümde arkadaşlarımın hemen hepsi şehit olmuştu. Ben ve 2 arkadaşı helikopterle hastaneye getirdiler"