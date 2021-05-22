ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...

ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü başladı. Buna göre, 21 Mayıs Cuma günü başlayan indirimli ürünler 25 Mayıs'ta sona erecek. ŞOK 21-25 Mayıs indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta sonu indirimleri arasında sürpriz ürünler bulunuyor. İşte ŞOK 21-25 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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