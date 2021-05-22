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ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...

ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü başladı. Buna göre, 21 Mayıs Cuma günü başlayan indirimli ürünler 25 Mayıs'ta sona erecek. ŞOK 21-25 Mayıs indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta sonu indirimleri arasında sürpriz ürünler bulunuyor. İşte ŞOK 21-25 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:46
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ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...

ŞOK hafta sonu indirimleri devam ediyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kampanyaları cuma günü itibarıyla raflarda yerini aldı. 25 Mayıs'ta sona erecek olan hafta sonu indirim döneminin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? İşte kampanyalı ürünlerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...

Kobalt 2 Kişilik Koltuk

• Kol kısmı masif ahşap

• Demonte teslim edilir

• Kasa kalınlığı 1 mm veoturma alanı sünger kalınlığı 8 cm

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ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...

Dik Süpürge

• Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi

• Motor koruma filtresi

• 5 mt kablo uzunluğu

• 6 mt çalışma yarıçapı

• El süpürgesi olarak da kullanılır

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ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...

Ütü Masası

• Tabla ölçüsü 36x112 cm • Buhar geçirici monoblok sac tabla • Isıya dayanıklı kumaş • 7 mm kalınlığında 14 dns yoğunluğunda sünger • Ütü tabanının zarar görmesini engelleyen silikon tıpalar • Kaymayı engelleyen ayak plastikleri • Paslanmaya karşı metal yüzeyleri elektrostatik toz boyayla kaplanmıştır • 70-90 cm arasında ayarlanabilir 8 kademeli yükseklik ayar silmesi • Vakumlu şeffaf iç ambalaj • Kapalı konum ebatları: 36x146x6 cm

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ŞOK'tan indirim açıklaması! 25 Mayıs'ta sona erecek! Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı sonrası...

Seramik Tabanlı Ütü

• T2400 wattï Durilium airglid eteknoloji taban

• 35 g/dk kesintisiz buhar gücü

• 120 gr/dk turbo buhar gücü

• Anti drip su damlatmama özelliği

• Stok 7.000 adet