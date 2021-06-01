ŞOK'ta yeni kampanya dönemi! 2 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

ŞOK 2-8 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında sürpriz ürünler yer alıyor. Gıda ürünlerinin dikkat çektiği katalogda, temizlik ve bakım ürünleri de yer alıyor. Haftanın yeni dönem kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak ŞOK çarşamba indirimleri neler? ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ile merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 17:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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