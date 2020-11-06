ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 7-10 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları merakla bekleniyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Narenciye sıkacağı, elektrikli ızgara, 3'lü kurulama bezi, çelik cezve, 2'li metal motifli sehpa ve pamuklu çift kişilik battaniye gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel üerünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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