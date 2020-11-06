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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 7-10 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 7-10 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları merakla bekleniyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Narenciye sıkacağı, elektrikli ızgara, 3'lü kurulama bezi, çelik cezve, 2'li metal motifli sehpa ve pamuklu çift kişilik battaniye gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 7 Kasım 2020 aktüel üerünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:59
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları neler? 7-10 Kasım 2020 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesi belli oldu. Hafta sonu kampanyalarını merakla bekleyen vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. 7-10 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK kampanyaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR Narenciye Sıkacağı
• Özel açılı kremi yer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar
• Süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar
Inox Aspiratör
•Tekli salyangoz motor
• Inox panel • 2 adet alüminyum filtre • Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma Elektrikli Izgara
• 100-260°C arası ısıya ayarlanabilir 5 kademeli termostat
• Yapışmaz ızgara plakası ve tepsi •Çıkarılabilir termostat ünitesi •Çıkarılabilir yağ damlama tepsisi •Kokusuz ve dumansız ızgara özelliği • Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar • 2000 W
3'lü Kurulama Bezi
Desenli Meşrubat Bardağı
Çelik Cezve