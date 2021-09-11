ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste

ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Hafta sonu kampanyaları merakla araştırılan ŞOK marketlerin, 11 Eylül kampanyaları satışa çıktı. Bu hafta sonu birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunulıyor. Züccaciye ürünlerinin ağırlık verildiği cumartesi indirimlerinde "Ada İkili Koltuk" da dikkat çeken ürünler arasında. İşte ŞOK 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...