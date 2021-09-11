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ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste

ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Hafta sonu kampanyaları merakla araştırılan ŞOK marketlerin, 11 Eylül kampanyaları satışa çıktı. Bu hafta sonu birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunulıyor. Züccaciye ürünlerinin ağırlık verildiği cumartesi indirimlerinde "Ada İkili Koltuk" da dikkat çeken ürünler arasında. İşte ŞOK 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2021 08:45
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ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste

ŞOK 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta sonu indirimlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel kampanyaları araştırmaya başladı. Aman Kaçırma başlığı altında yayınlanan katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. Güncel kampanyaları yakından takip etmek istiyorsanız ahaber.com.tr olarak derlediğimiz kampanyalı ürünler listesini inceleyebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste

Ada İkili Koltuk
• Montaj kutusunda kurulum ekipmanı
ve kurulum şeması mevcuttur
• Kolay kurulum
• Yıkanabilir fermuarlı
yastık kılıfları
• Genişlik:125 cm
• Yükseklik: 90 cm
• Derinlik: 60 cm
• Oturum Yüksekliği : 40 cm
• Oturum Derinliği: 60 cm

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ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste

Delta Döküm Kek Kalıbı

• Özel titanyum kaplama iç kısım
• Çizilmeye karşı dayanıklı,
yapışmazlık performansı

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ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste

Çelik Süzgeç Çeşitleri

• Kulplu ürünler 0,50 mm kalınlık, Çap: 25x29 cm
• Kulpsuz ürünler 0,40 mm kalınlık, Çap: 31x33 cm

  • 5
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ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste

Granit Desenli Kapaksız Sahan

• 16 cm