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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?

Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?

Hafta sonu fırınlar açık mı? Türkiye'de corona virüsü salgınını kontrol altında tutmak için uygulamaya alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama 56 saat sürecek ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın olduğu günlerde fırınların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:46
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Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?

Fırınlar açık mı? Ekmek almak serbest mi? Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları en çok merak edilenlerden biri de, fırınların açık olup olmadığı oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile fırınlar ile ilgili detaylar belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

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Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?

HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?

HAFTA SONU MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?

HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

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Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?

KISITLAMADAN KİMLER MUAF OLACAK?

İstisna kapsamında olduğunu belgelemek şartıyla şu kişi ve yerler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak: