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Sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak?
Hafta sonu fırınlar açık mı? Türkiye'de corona virüsü salgınını kontrol altında tutmak için uygulamaya alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama 56 saat sürecek ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın olduğu günlerde fırınların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? 12 Aralık Cumartesi fırınlar açık mı? Fırınlar kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:46
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