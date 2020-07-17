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Haberler Galeri ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta, elektronik, züccaciye, tekstil ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Hafta sonu indirimlerini heyecanla bekleyen ŞOK müşterileri güncel kataloğu araştırıyor. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 18 Temmuz indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 18 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:59
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ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK'ta cumartesi günü başlayacak indirimli ürünler sürprizlerle dolu. Buzdolabı düzenleyici, 3'lü bez maske, dondurma kabı, yoğurt kabı, ahşap saklama kabı, 180 lt çift modlu derin dondurucu, el mikseri gibi çeşit çeşit ürünler hafta sonu satışa çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu
• Blok Kapak
• Hızlı dondurma tuşu
• Kapak iç aydınlatma
• Gofrajlı alüminyum iç gövde
• Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
• 177 LT Net Hacim
• Kapak Kilidi
• Tel Sepet

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ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Jetmix El Mikseri
• 400W Güç
• 5 hız kademeli
• 4 Renk seçeneği
• 1.1 mt. elektrik kablosu
• Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
• Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım

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ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Cam Kapaklı Çelik Tencere
• 14 cm

Cam Kapaklı Çelik Sahan
• 16 cm

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ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

Dolap İçi Raf
• 27,5x31,5x15 cm