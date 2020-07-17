ŞOK hafta sonu indirimleri belli oldu! 18 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste

ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta, elektronik, züccaciye, tekstil ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Hafta sonu indirimlerini heyecanla bekleyen ŞOK müşterileri güncel kataloğu araştırıyor. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 18 Temmuz indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 18 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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