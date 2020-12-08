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Haberler Galeri ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

ŞOK çarşamba indirimleri neler? 9 Aralık tarihli ŞOK kampanyaları belli oldu. Bu haftaki indirimli ürünler arasında laptop ve tablet dikkat çekiyor. Öte yandan temizlik ürünleri, teknoloji ürünleri, tekstil ürünleri ve züccaciye ürünleri de bu katalogda yer alan kampanyalar arasında. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 17:30
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ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba indirimlerini heyecanla bekleyen ŞOK müşterileri, haftanın kampanyalarını merak ediyordu. Yayımlanan katalog ile sürpriz ürünler listesi belli oldu. ŞOK'ta bu hafta çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu

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ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

Duru Fresh Sensations/Natural Olive Banyo Sabunu

Duru Geleneksel Sabun

Duru Parfümlü Güzellik Sabunu

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ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

Domestos Dağ Esintisi

Tursil Toz Deterjan

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ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

Fairy Bulaşık Sıvısı

Bref Aktif Klozet Bloğu