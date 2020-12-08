ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Laptop, tablet ve sürpriz ürünler bu katalogda! İşte indirim listesi...

ŞOK çarşamba indirimleri neler? 9 Aralık tarihli ŞOK kampanyaları belli oldu. Bu haftaki indirimli ürünler arasında laptop ve tablet dikkat çekiyor. Öte yandan temizlik ürünleri, teknoloji ürünleri, tekstil ürünleri ve züccaciye ürünleri de bu katalogda yer alan kampanyalar arasında. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 17:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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