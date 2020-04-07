07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!

ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!

ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta, kuruyemiş çeşitleri ile bebek ürünleri damga vuracak. 8-14 Nisan tarihleri arasında satışta olacak indirimli ürüner listesi merak ediliyordu. Silikon emzik, biberon çeşitleri, bebek şampuanı, bebek bakım örtüsü, bebek bezi çeşitleri, mama sandalyesi, bebek hastane çıkış seti gibi birçok ürün çarşamba günü satışa çıkıyor. İşte ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 17:41
  • 1
  • 36
ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunu merak eden ŞOK müşterileri için güncel listeyi sayfamızda derledik. ŞOK'ta bu hafta birçok ürün indirimli olarak satışa çıkacak. Bebek ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda kuruyemiş ürünleri de dikkat çekiyor. Peki, ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? ŞOK'ta indirimli ürünler hangileri? İşte 8 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

  • 2
  • 36
ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!
  • 3
  • 36
ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!
  • 4
  • 36
ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!
  • 5
  • 36
ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!