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ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!
ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta, kuruyemiş çeşitleri ile bebek ürünleri damga vuracak. 8-14 Nisan tarihleri arasında satışta olacak indirimli ürüner listesi merak ediliyordu. Silikon emzik, biberon çeşitleri, bebek şampuanı, bebek bakım örtüsü, bebek bezi çeşitleri, mama sandalyesi, bebek hastane çıkış seti gibi birçok ürün çarşamba günü satışa çıkıyor. İşte ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 17:41
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