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Haberler Galeri ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri dikkat çekiyor

ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri dikkat çekiyor

ŞOK 3 Nisan aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ŞOK'ta bu hafta sonu spor malzemeleri ön plana çıkıyor. Spor kıyafetleri, voleybol topu, basketbol topu, futbol topu, akıllı saat, pilates ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 17:23
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ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri dikkat çekiyor

ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler indirimli olacak? 3 Nisan 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. ŞOK marketlerin bu hafta sonu kataloğunda spor malzemeleri dikkat çekiyor. ŞOK hafta sonu kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler kampanyalı olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri dikkat çekiyor

Akıllı Saat

• Kalp atışı sensörlü

• Android /IOS

• Siyah /Mavi /Kırmızı renklerde

• Stok 5.000 adet

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ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri dikkat çekiyor

Ebrul iPilates Matı

• 8 mm Kalınlık • 173x61 cm

• NBR malzeme silinebilir ve kaydırmaz

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ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri dikkat çekiyor

Ebruli Pilates Topu

• 20 cm

• Şişirme aparatı dahildir

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ŞOK 3 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Akıllı saat, pilates ürünleri, spor kıyafetleri dikkat çekiyor

Ebruli Pilates Topu

• 65 cm

• Pompa dahildir