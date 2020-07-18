ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. ŞOK 18 Temmuz indirimleri arasında züccaciye, tekstil ürünleri gibi sürpriz kampanyalar yer alıyor. İşte ŞOK 18 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...