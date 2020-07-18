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Haberler Galeri ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri

ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri

ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu. Derin dondurucu, el mikseri, çelik tencere, cam kapaklı çelik sahan, dolap içi raf gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 18 Temmuz indirimlerini merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Güncel kataloğu sizler için sayfamızda derledik. İşte ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 09:15
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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. ŞOK 18 Temmuz indirimleri arasında züccaciye, tekstil ürünleri gibi sürpriz kampanyalar yer alıyor. İşte ŞOK 18 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri

180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu
• Blok Kapak
• Hızlı dondurma tuşu
• Kapak iç aydınlatma
• Gofrajlı alüminyum iç gövde
• Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
• 177 LT Net Hacim
• Kapak Kilidi
• Tel Sepet

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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri

Jetmix El Mikseri
• 400W Güç
• 5 hız kademeli
• 4 Renk seçeneği
• 1.1 mt. elektrik kablosu
• Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
• Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım

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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri

Cam Kapaklı Çelik Tencere
• 14 cm

Cam Kapaklı Çelik Sahan
• 16 cm

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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri

Dolap İçi Raf
• 27,5x31,5x15 cm