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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu: El mikseri, çelik tencere dikkat çekiyor! İşte hafta sonu indirimleri
ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu. Derin dondurucu, el mikseri, çelik tencere, cam kapaklı çelik sahan, dolap içi raf gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 18 Temmuz indirimlerini merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Güncel kataloğu sizler için sayfamızda derledik. İşte ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 09:15
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