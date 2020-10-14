ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Bu hafta ŞOK marketlerde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Çarşamba kampanyaları arasında temizlik, atıştırmalık, bakım ürünleri ve teknoloji ile züccaciye ürünleri en çok dikkat çeken ürünler arasında. ŞOK kampanyalarını ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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