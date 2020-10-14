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Haberler Galeri ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Bu hafta ŞOK marketlerde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Çarşamba kampanyaları arasında temizlik, atıştırmalık, bakım ürünleri ve teknoloji ile züccaciye ürünleri en çok dikkat çeken ürünler arasında. ŞOK kampanyalarını ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 09:40
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ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

14 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK çarşamba kampanyalarında sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Vera Bone Kare Yemek Takımı 54 Parça, oyuncak çeşitleri, tek kişilik ve çift kişilik yorgan, züccaciye ürünleri, bluetooth kulaklık, saç maşası, saç düzleştirici, saç kesme makinesi gibi çeşit çeşit ürünler bulunuyor. İşte ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml

• Nergiz çiçeği /Taze gül /Sensitive

  • 3
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ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

İçim Tost Peyniri

400 gr

  • 4
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ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

SuperFresh Ton Balığı

2x160 gr

Mısır

185 gr

  • 5
  • 22
ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta ŞOK'ta kampanyalar dolu dolu! O ürünler...

Ülker Dido Ruby

36 gr

Laviva Ruby

35 gr

Ülker Beyaz Çikolatalı Gofret

35 gr