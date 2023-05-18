Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Bir damlası bile...

Bahar ayının gelişi, bir ısınan bir soğuyan havalar hasta olmayı kolaylaştırdı. Grip ve soğuk algınlığı vakaları artarken bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenler ve hastalıklarına şifa arayanlar doğal tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait "Akarabiddin" adlı kitapta yer alan ve geçmişi 7 asır önceye dayanan şurup ne öksürük ne ağrı bırakıyor. Bir damlası bile...