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Sivilce zannetti! Kolundan çıkanlar şoke etti

Çıktığı gezinin ardından kolunda bir iz oluşan genç kadın durumu ilk başta önemsemese de sonraları ağrının dozu artınca çareyi doktora gitmekte buldu. Doktora gittiğinde ise şoke edici bir gerçekle karşılaştı. Genç kadının kolundaki bir sivilce değildi ve içinden çıkan şey iç tahmin ettiği gibi değildi. İşte kare kare görüntülenen o anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 06:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 06:55
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Sivilce zannetti! Kolundan çıkanlar şoke etti

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

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Sivilce zannetti! Kolundan çıkanlar şoke etti

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

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Sivilce zannetti! Kolundan çıkanlar şoke etti

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

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Sivilce zannetti! Kolundan çıkanlar şoke etti

İşte o anlar..

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Sivilce zannetti! Kolundan çıkanlar şoke etti