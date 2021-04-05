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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki... Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
Son dakika haberi... Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada öyle bir şey buldu ki ekipleri alarmı geçirdi. Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye özel kıyafetli patlayıcı uzmanları geldi. Bakın çiftçi tarlasını sürerken ne buldu?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:14
Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
Sivas'ın Divriği ilçesi Ovacık köyünde bir çiftçi traktörle tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi.
Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
İncelemeler sonucunda tarladaki malzemenin MKE üretimi 81 'lik olarak nitelendirilen aydınlatma havanı olduğu saptandı.
Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...
Yapılan taramanın ardından havan özel kıyafetli patlayıcı imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...