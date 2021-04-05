Sivas'ta tarlasını süren çiftçi öyle bir şey buldu ki...

Son dakika haberi... Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada öyle bir şey buldu ki ekipleri alarmı geçirdi. Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye özel kıyafetli patlayıcı uzmanları geldi. Bakın çiftçi tarlasını sürerken ne buldu?