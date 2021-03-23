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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sırtına yapıştırdı sokakta öyle dolaştı! Sosyal medyayı sallayan olay Sırtına yapıştırdı sokakta öyle dolaştı! Sosyal medyayı sallayan olay Gelişen teknolojiyle birlikte her an her yerde ve her durumda poz verip fotoğraf çektirebiliyoruz. Çekilen bazı kareler görenleri gülme krizine sokuyor. Yurdum insanı verdiği ilanlar, astığı afişlerle sosyal medyada şaşırtmaya devam ediyor. İşte birbirinden komik afişler, ilanlar ve pankartlar... Giriş Tarihi: 23.03.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 13:34
Yurdum insanı ilanlarıyla ve afişleriyle hem komik hem de yaratıcı olduğunu kanıtlıyor. Son olarak, sorunlara kendilerine has çözümleri ile bilinen Karadeniz insanından şaşırtan bir fikir geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzon'da Muhammed Memiş adlı vatandaş kendisine sürekli HES kodu sorulmasından sıkılınca çareyi HES kodunu yazdığı kağıdı montunun arkasına yapıştırmakta buldu. Memiş'in HES koduyla dolaştığını görenler o anı cep telefonuyla kaydetti.