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Sıradışı evler

İşte dünyanın en sıra dışı evleri! Bu fotoğrafa ilk baktığınızda oldukça yemyeşil sıradan bir tepe gibi gelecek size. Ancak sırrı arkasında gizli...

Giriş Tarihi: 12.07.2017 15:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:12
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Sıradışı evler
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Sıradışı evler

Amerika'nın Teksas eyaletinde bulunan bu ev ilginç mimarisiyle parmak ısırtıyor.

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Sıradışı evler

Çinliler ev konusunda da sınır tanımıyor. İşte alışveriş merkezinin çatısına kurulan bir mahalle...

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Sıradışı evler

İsveçli bir mimarlık firması, kayalıklara asılı evler inşa etti.

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Sıradışı evler

50 metrekarelik evlerde tek kişi ya da küçük aileler yaşayabilir.