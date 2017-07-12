Sıradışı evler

İşte dünyanın en sıra dışı evleri! Bu fotoğrafa ilk baktığınızda oldukça yemyeşil sıradan bir tepe gibi gelecek size. Ancak sırrı arkasında gizli... Amerika'nın Teksas eyaletinde bulunan bu ev ilginç mimarisiyle parmak ısırtıyor. Çinliler ev konusunda da sınır tanımıyor. İşte alışveriş merkezinin çatısına kurulan bir mahalle... İsveçli bir mimarlık firması, kayalıklara asılı evler inşa etti. 50 metrekarelik evlerde tek kişi ya da küçük aileler yaşayabilir. Sırbistan sınırları içerisinde yer alan Drina Nehri'ndeki bu eşsiz ev, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen turistleri şaşırtmayı başarıyor.