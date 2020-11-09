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Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki! 1.2 milyon dolara alıcı buldu...

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir depo açık arttırma sonucu 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Deponun öyle bir özelliği var ki görenler adeta hayran kalıyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:51
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Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki! 1.2 milyon dolara alıcı buldu...

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir depo 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Eski depoya dışarıdan bakanlar bu fiyatı fazla bulsa da ev benzersiz tasarımı ve konforuyla görenleri büyülüyor. Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz günlerde bir depo, 1.23 milyon dolara satıldı.

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Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki! 1.2 milyon dolara alıcı buldu...

1950'li yıllarda inşa edilen eski depoya dışarıdan bakanlar 1.23 milyon doları fazla bulsa da evin içi, görenleri adeta büyüledi.

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Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki! 1.2 milyon dolara alıcı buldu...

Saray yavrusunu andıran depo tüm ihtiyaçlar için yeterince geniş bir alana sahip.

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Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki! 1.2 milyon dolara alıcı buldu...

Hem modern hem de geleneksel tarzda tasarlanan ev tuğla duvarlara ve beton bir zemine sahip.

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Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki! 1.2 milyon dolara alıcı buldu...

Evin mobilyaları için eski eşyalardan yararlanılmış. Örneğin yeşil renkteki şifonyer eskiden kasa olarak kullanılıyormuş.