Sıradan bir garaj gibi gözüküyor ama öyle bir özelliği var ki! 1.2 milyon dolara alıcı buldu...

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir depo açık arttırma sonucu 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Deponun öyle bir özelliği var ki görenler adeta hayran kalıyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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