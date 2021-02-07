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Haberler Galeri Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

Gürcistan'da bir profesyonel dövüşçü buz tutan nehire girmek isterken kendini yaralamıştı. Aynı nehire bu kez intikam almak için giden adam bakın ne yaptı?

DHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 11:15
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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

Boks eldivenlerini taktı kendisini yaralayan buzdan intikam aldı. Sıra dışı görüntüler Gürcistan'da kaydedildi.

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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

Karma dövüş sanatları uzmanı Merab Dvalishvili, bir kaç gün önce buz tutmuş nehre dalış yapmaya çalışırken yaralanmıştı. Bu kez dalış için değil intikam almak için nehre giden adam eldivenlerini takarak buzu yumrukladı.

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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

Dövüşçünün buz tutan nehirden aldığı sıra dışı intikam kameralara işte böyle yansıdı.

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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı

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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı