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07 Şubat 2021, Pazar
Haberler Galeri Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı
Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü kendisini yaralayan buzdan böyle intikam aldı
Gürcistan'da bir profesyonel dövüşçü buz tutan nehire girmek isterken kendini yaralamıştı. Aynı nehire bu kez intikam almak için giden adam bakın ne yaptı?
Giriş Tarihi: 07.02.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 11:15