Sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Meğer ani bir durumda...

BİM ve benzeri zincir marketlerde iki kapı bulunmasının bir amacı bulunuyor. Bu uygulamayla hırsızların markete giriş ve çıkışını kısıtlayarak hırsızlık yapmalarını zorlaştırmayı hedefleniyor. Market alışverişlerinde sıklıkla tercih edilen BİM marketlerinde herkesin merakını uyandıran bir konu neden her şubesinde iki kapıdan geçilerek içeriye girildiği. Bu sorunun en doğru cevaplarını sizler için araştırdık.