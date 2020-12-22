SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor

Peki ama söz konusu görsel SİPER için bize hangi detayları veriyor, uzun menzilli hava savunma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Türkiye için bu sistem ne kadar yeterli olacak? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz hem bu sorulara yanıt verdi, hem de Türkiye'nin hava savunma şemsiyesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.