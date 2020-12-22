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Haberler Galeri SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor

SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor

SİPER hava savunma sistemi | Savunma sanayisinde bir üst lige çıkan Türkiye, benzerleri arasında en yeni teknolojiye sahip hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili kritik bir eşiği geride bıraktı. Türkiye'nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER'in ilk kez açıklanan batarya yapısı gelecekteki beklentileri artırdı. Uzmanlar, Türk mühendislerin SİPER'de kısa sürede önemli değişikliklere imza atabileceği görüşünde.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 13:58
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SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor
Geçtiğimiz günlerde HİSAR A+ projesinin seri üretime geçtiğini duyuran Türkiye, bu alandaki adımlarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, Eskişehir Savunma Sanayii Konferansı’nda Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER‘in batarya yapısını ilk kez paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor
Gençoğlu’nun paylaştığı görselde filo kontrol, füze fırlatma, arama radarı ve haberleşme istasyon aracı gibi SİPER’in sahip olacağı ekosisteme ait altyapı böylece kamuoyuna yansımış oldu.
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SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor

Peki ama söz konusu görsel SİPER için bize hangi detayları veriyor, uzun menzilli hava savunma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Türkiye için bu sistem ne kadar yeterli olacak? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz hem bu sorulara yanıt verdi, hem de Türkiye'nin hava savunma şemsiyesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

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SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor

S-400'E BENZER BİR KURULUM
Turan Oğuz'a göre SİPER'in paylaşılan çalışma sistemi görseline göre projede S-400 benzeri bir kurulum bulunuyor. SİPER'de de 1 filo kontrol merkezi ile 1 filo arama radarı olduğuna dikkat çeken Oğuz, filoya bağlı 2 bataryanın her birinde atış kontrol radarı ve atış kontrol merkezi bulunduğunu söyledi.

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SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor

Oğuz'a göre burada üzerinde durulması gereken konuların başında sistem içerisinde entegre haberleşme sistemlerinin varlığı bulunuyor. "Demek ki bataryalar birbirine uzak konumlandırılabilecek" diyen Oğuz, şunları söyledi: