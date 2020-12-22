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SİPER hava savunma sistemi | Türkiye'nin kaderi değişecek! Tehlikeyi anında yok ediyor
SİPER hava savunma sistemi | Savunma sanayisinde bir üst lige çıkan Türkiye, benzerleri arasında en yeni teknolojiye sahip hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili kritik bir eşiği geride bıraktı. Türkiye'nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER'in ilk kez açıklanan batarya yapısı gelecekteki beklentileri artırdı. Uzmanlar, Türk mühendislerin SİPER'de kısa sürede önemli değişikliklere imza atabileceği görüşünde.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:54Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 13:58