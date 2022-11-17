Simpsonlar yine sosyal medyayı salladı! 2015 yılında yayınlanan bölümde dikkat çeken Trump kehaneti!

Efsane dizi, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördü. Simpsonlar ayrıca, Dünya Kupası ve Super Bowl'un kazananlarını doğru şekilde tahmin etti ve Super Bowl'da Lady Gaga'nın 2017'deki devre arası şovundaki performansından önce gökten indiğini gösterdi.