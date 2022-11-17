Simpsonlar yine sosyal medyayı salladı! 2015 yılında yayınlanan bölümde dikkat çeken Trump kehaneti!
Son senelerde bilhassa da gelecekte gerçekleşecek olayları tahmin ettiği bölümleriyle seyredenlerin dikkatini çeken Simpsonlar'ın kehaneti yine tuttu. Simpsonlar'ın yapımcısı, 2015 yılında yayınlanan bir bölümdeki kareyi Twitter'dan paylaşınca sosyal medya yıkıldı.
Giriş Tarihi: 17.11.2022
13:46
İlk bölümünün yayınlandığı 1989 yılından bu yana devam eden ve kült bir çizgi haline gelen Simpsonlar, bugüne dek defalarca geleceği doğru bilmesiyle herkesi şaşkına çevirdi. 30 yıl önce yaptığı tahminlerin tutmasıyla dünya, Simpsonların "kehanetlerini" merak eder hale geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİREN KEHANETLER
2007 yılında sinema filmi olarak da izleyicilerin karşısına çıkan Simpsons, koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.
Efsane dizi, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördü. Simpsonlar ayrıca, Dünya Kupası ve Super Bowl'un kazananlarını doğru şekilde tahmin etti ve Super Bowl'da Lady Gaga'nın 2017'deki devre arası şovundaki performansından önce gökten indiğini gösterdi.
4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman patlamalarını da öngören çizgi dizi, iş insanı Sir Richard Branson'ın uzay uçuşunu da doğru bilmeyi başardı. Sahibi olduğu Virgin Galactic şirketinin roketiyle uzaya çıkan Branson'ın görüntüsü, Simpsonlar'ın 2014 yılında yayınlanan 25'inci sezonunun 15. bölümünden bir sahneye neredeyse tıpatıp benziyordu.
ABD'de önceki gün benzerine çok sık rastlanmayan bir olay gerçekleşti ve Eski ABD Başkanı Donald Trump üçüncü kez başkanlık adaylığını açıkladı. Trump, konuşmasında Joe Biden yönetimindeki ülkeyle ilgili distopik bir manzara çizerek, "Ulusumuz çöküyor. Ulusumuz milyonlarca Amerikalıyı hayal kırıklığına uğratıyor. Biden'ın 4 yıl daha kazanmasını engelleyeceğim" dedi. Eski bir ABD liderinin bir seçimi kaybettikten sonra yeniden adaylığını açıklaması sık görülen bir durum değil.