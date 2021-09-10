10 Eylül 2021, Cuma
Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Yaşadıklarını tek tek Müge Anlı’ya anlattı! Taksici hakkında şok iddia
Şişli'de ailesiyle yaşayan Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Şilan'ın hayatından endişe eden ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Genç kızın kaçırılmasıyla ilgili detaylar adeta kan dondururken sevindiren haber geldi. Dünkü yayınının ardından kurtarılan Şilan, bugünkü canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Taksi şoförüyle ilgili iddiaları ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.09.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 11:45
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