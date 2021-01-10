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Siirt'te tarlasında bulduğu taşlar sonrası harekete geçti! Servet kazanacak

Son dakika haberine göre; Siirt'te tarlasında ekin yaptığı sırada taş bulan ve bunların göktaşı olduğunu iddia eden bir kişi, taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı.

Giriş Tarihi: 10.01.2021 06:22
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Siirt'te tarlasında bulduğu taşlar sonrası harekete geçti! Servet kazanacak

Siirt'te tarlasına ekin yapan çiftçi Edip Koral, ekin sırasında kendisine farklı gelen taşlar buldu. Taşların yapısının farklı olması nedeni ile araştırma yapan Koral, taşları evine götürdü.

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Siirt'te tarlasında bulduğu taşlar sonrası harekete geçti! Servet kazanacak

Bulduğu taşların göktaşı olduğunu iddia eden Koral, parçalar için 50 bin dolar fiyat biçti.

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Siirt'te tarlasında bulduğu taşlar sonrası harekete geçti! Servet kazanacak

"ANALİZİNİ DE YAPTIRDIM YÜZDE 90 GÖK TAŞI"

Taşlara 20 bin dolar verildiğini fakat kendisinin bunu kabul etmediğini savunan Koral, elindeki taşlar için 50 bin dolar istediğini söyledi. Koral, "Siirt'te çiftçilik yapıyorum. Tarlamda ekin yaparken birkaç parça taş buldum. Çok ilgimi çekti. Biraz araştırdım bunun göktaşı olabileceğine karar verdim.

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Siirt'te tarlasında bulduğu taşlar sonrası harekete geçti! Servet kazanacak

Göktaşı olma ihtimali nasıl anlaşılır mıknatıs tutuyorsa gök taşı olma ihtimali çok yüksektir. Ben uzun süre araştırdım. Bunun numunelerini yurt dışına gönderdim birkaç alıcı çıktı.

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Siirt'te tarlasında bulduğu taşlar sonrası harekete geçti! Servet kazanacak

Göktaşlarıma 20 bin dolar fiyat biçtiler, ben kabul etmedim, vermeyeceğimi söyledim. Göktaşlarına 50 bin dolar istiyorum. Eğer bu parayı bana verecek olan varsa gelip göktaşlarımı alabilir. Analizini de yaptırdım yüzde 90 gök taşıdır" dedi.