Siirt'te tarlasında bulduğu taşlar sonrası harekete geçti! Servet kazanacak

Son dakika haberine göre; Siirt'te tarlasında ekin yaptığı sırada taş bulan ve bunların göktaşı olduğunu iddia eden bir kişi, taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı.