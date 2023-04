Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!

Bir dönem aldığı kilolarla gündem olan Sibel Can başarılı diyet serüvenin ardından azmiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kızıyla birlikte mum gibi eriyen Sibel Can'ın diyet listesi merak edilenler arasında yerini aldı. Her gün ödem atıcı çay içmeyi ihmal etmeyen sanatçı 3 kez de bunu yaptı... İşte kilo verdiren Sibel Can diyeti...