HaberlerGaleriSibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!
Sibel Can 3 kez bunu yaptı, 15 kiloyu silip attı! Kızıyla birlikte dal gibi kaldı! İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet yöntemi!
Sibel Can'ın seneler içerisinde mum gibi erimesi dikkatleri çekerken kilo vermek isteyip uygun diyeti bulamayanlar için merak konusu oldu. Azmiyle örnek olan ünlü şarkıcı 3 ayda 10 kiloyu adeta silip attı. Kızıyla birlikte başardığı diyet sürecini anlatan ünlü sanatçının diyet yöntemi de açığa çıktı. İşte ünlüleri iğne ipliğe çeviren diyet reçetesi...