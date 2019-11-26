Şeytan çıkarma ayinine maruz kalan genç kız can verdi

Talihsiz kız, en sonunda baskılara dayanamayıp 1968 yılında ciddi bir kriz geçirdi. Halüsinasyonlar görüyor, iblislerin kendisiyle iletişime geçtiğini anlatıyordu. Doktorlar, genç kıza 'epilepsi' teşhisi koyarak dosyayı kapattı. Ancak aile böyle düşünmüyordu. Anneliese'in anne-babası, kızlarının içine şeytan girdiğinden neredeyse emindi. Üstelik kızlarının hiç kimsenin bilmediği bir dilden konuşmaya başlaması, durumu daha da korkunç bir hale getirdi. Genç kız, evin içinde çırılçıplak koşuyor, kendi idrarını içiyor, evde bulduğu örümcekleri yiyordu. Önüne konulan yemekleri ise istemiyor, şeytanın buna izin vermediğini söylüyordu. Aile, en sonunda kiliseye başvurmak zorunda kaldı.