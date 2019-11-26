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Şeytan çıkarma ayinine maruz kalan genç kız can verdi

Henüz 16 yaşında neşe dolu bir genç kızdı, baskıcı ailesi yüzünden hayatı karardı. İşte 'Şeytan Çarpması' filmine konu olan Anneliese Michel'in dehşete düşüren öyküsü...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:17
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Şeytan çıkarma ayinine maruz kalan genç kız can verdi

Anneliese Michel, Katolik bir anne-babanın hayat dolu çocuğuydu. Ailesinin aşırı dindar olması, genç bir kız olana dek hiç olumsuz etkilemedi Anneliese'i. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor, okulda gösterdiği başarılı performansla herkesin takdirini topluyordu.

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Şeytan çıkarma ayinine maruz kalan genç kız can verdi

Genç bir kadın olduğunda, Peter isimli bir gence aşık oldu.

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Şeytan çıkarma ayinine maruz kalan genç kız can verdi

Birlikte çok mutlulardı. Ancak olayı öğrenen aile, Anneliese'i, karşı cinsle evlenmeden yakınlaşmanın çok günah olduğu konusunda uyardı. Kızlarının üzerinde kurdukları baskı dayanılmazdı.

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Şeytan çıkarma ayinine maruz kalan genç kız can verdi

Buna anlam veremiyordu Anneliese... Çünkü annesi henüz nişanlıyken kardeşi Martha'ya hamile kalmıştı. Martha 8 yaşında vefat ettiğinde ise anne-babasının tüm psikolojik buhranlarını Anneliese ödemişti. Şimdiyse sevdiği insanla görüşmesine bile izin verilmiyor, adeta depresyona mahkum ediliyordu. (Anneliese en solda)

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Şeytan çıkarma ayinine maruz kalan genç kız can verdi

Talihsiz kız, en sonunda baskılara dayanamayıp 1968 yılında ciddi bir kriz geçirdi. Halüsinasyonlar görüyor, iblislerin kendisiyle iletişime geçtiğini anlatıyordu. Doktorlar, genç kıza 'epilepsi' teşhisi koyarak dosyayı kapattı. Ancak aile böyle düşünmüyordu. Anneliese'in anne-babası, kızlarının içine şeytan girdiğinden neredeyse emindi. Üstelik kızlarının hiç kimsenin bilmediği bir dilden konuşmaya başlaması, durumu daha da korkunç bir hale getirdi. Genç kız, evin içinde çırılçıplak koşuyor, kendi idrarını içiyor, evde bulduğu örümcekleri yiyordu. Önüne konulan yemekleri ise istemiyor, şeytanın buna izin vermediğini söylüyordu. Aile, en sonunda kiliseye başvurmak zorunda kaldı.